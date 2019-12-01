En Irimbo, Michoacán: Dan último adiós a migrante michoacano que falleció en operativo del ICE en EU

En Irimbo, Michoacán: Dan último adiós a migrante michoacano que falleció en operativo del ICE en EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 10:52:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Irimbo, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- En medio de la consternación y la incertidumbre, familiares y amigos dieron el último adiós a Silverio Villegas González, un migrante de 38 años de edad que fue asesinado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Silverio, quien era originario de la comunidad de Loma de Chupio del municipio de Irimbo, dejó su hogar para ir a los EUA en busca de mejores oportunidades, donde se dempeñaba como cocinero.

Lamentablemente, el 12 de septiembre en un operativo llevado a cabo por la ICE en Franklin Park, Illinois, Silverio perdió la vida, después de que fuera abatido por un agente de ICE, que de acuerdo a la información de autoridades estadounidenses, Villegas era considerado como inmigrante ilegal, y al ser arrestado, se resistió, por lo que comenzó a avanzar en su carro, arrastrando supuestamente a uno de los agentes, quien en su intento de detenerlo, le disparó.

El cuerpo del ahora occiso fue repatriado a su pueblo natal, donde familiares y amigos han acudido a despedirlo; será este viernes a las 16:00 horas que se realice la misa a de cuerpo presente y posteriormente será inhumado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran huachicol en Querétaro
Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos
Detienen a 4 en posesión de armas largas y vehículos robados en Sinaloa; dos son menores
En Morelia, Michoacán: Detienen a dos, aseguran 904 dosis de sustancias ilícitas y equipo táctico
Más información de la categoria
Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos
"Negociación fuera de la ley nunca": Claudia Sheinbaum rechaza reunirse con Ricardo Salinas Pliego para tratar sus deudas con el SAT
Jornada violenta en Sinaloa deja al menos 4 muertos y dos menores heridos; hay un elemento ministerial fallecido
En septiembre se registra el día con menos homicidios en los últimos 7 años en México
Comentarios