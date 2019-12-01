En Irimbo, Michoacán: Dan último adiós a migrante michoacano que falleció en operativo del ICE en EU

Irimbo, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- En medio de la consternación y la incertidumbre, familiares y amigos dieron el último adiós a Silverio Villegas González, un migrante de 38 años de edad que fue asesinado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Silverio, quien era originario de la comunidad de Loma de Chupio del municipio de Irimbo, dejó su hogar para ir a los EUA en busca de mejores oportunidades, donde se dempeñaba como cocinero.

Lamentablemente, el 12 de septiembre en un operativo llevado a cabo por la ICE en Franklin Park, Illinois, Silverio perdió la vida, después de que fuera abatido por un agente de ICE, que de acuerdo a la información de autoridades estadounidenses, Villegas era considerado como inmigrante ilegal, y al ser arrestado, se resistió, por lo que comenzó a avanzar en su carro, arrastrando supuestamente a uno de los agentes, quien en su intento de detenerlo, le disparó.

El cuerpo del ahora occiso fue repatriado a su pueblo natal, donde familiares y amigos han acudido a despedirlo; será este viernes a las 16:00 horas que se realice la misa a de cuerpo presente y posteriormente será inhumado.