En estado grave, diputados de Movimiento Ciudadano baleados en Culiacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 12:29:41
Culiacán, Sinaloa, 29 de enero del 2026.- Los dos diputados de Movimiento Ciudadano que fueron atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa, continúan hospitalizados, a un día de la agresión armada registrada en el centro de la capital sinaloense.

De acuerdo con información médica, el diputado Sergio Torres se reporta en estado grave. El último parte señala que fue sometido a una cirugía, tras la cual permaneció intubado y actualmente se encuentra en terapia intensiva, bajo cuidados especializados.

Torres permanece internado en una clínica privada, aunque se analiza su posible traslado a otro hospital, dependiendo de su evolución médica.

En tanto, la diputada Elizabeth Montoya Ojeda se mantiene estable, según los primeros reportes. Trascendió que recibió un disparo en el rostro, lesión que podría ocasionarle la pérdida de un ojo, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial detallado sobre su estado.

La agresión armada ocurrió el 28 de enero, en pleno centro de Culiacán, cuando ambos legisladores fueron atacados a disparos. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el móvil del atentado.

 

