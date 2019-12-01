En el marco del 25N Sheinbaum reitera su apoyo a las madres buscadoras

Ciudad de México, a 25 de noviembre 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su apoyo a las madres buscadoras y aseguró que “no están solas”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana l afirmó que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se mantiene en contacto permanente con los familiares de las personas desaparecidas.

"Que no están solas. Rosa Icela las ha estado atendiendo, a todos los familiares de personas desaparecidas; cambiamos leyes, estamos con todos los protocolos, y permanentemente son atendidas y que no están solas, que estamos trabajando con ellas", comentó la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, la gobernante afirmó que su gobierno trabaja todas las acciones necesarias para que sea una realidad que cada vez haya menos violencia contra la mujer en México.

"La mayoría del pueblo de México -hombres y mujeres- estamos de acuerdo en erradicar la violencia contra las mujeres, en hacer conciencia y en sancionar a quien comete un acoso, un abuso y evidentemente un feminicidio…Las mujeres de México no están solas, estamos con ellas y estamos desarrollando todas las acciones necesarias para que sea una realidad que cada vez haya menos violencia contra la mujer en México", agregó la presidenta Sheinbaum.