En el 8M no se regalan flores, se lucha por los derechos de las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 09:43:56

Ciudad de México, 8 de marzo del 2026.- El Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo (8M), es una fecha dedicada a recordar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y una vida libre de violencia.

Más que una celebración, esta jornada representa un momento para reflexionar, visibilizar problemáticas y exigir justicia e igualdad en distintas partes del mundo.

El origen de esta conmemoración se remonta a principios del siglo XX, cuando miles de mujeres comenzaron a organizarse para reclamar salarios justos, jornadas laborales dignas y participación política.

Uno de los acontecimientos que marcó esta historia fue el Incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, ocurrido en Nueva York, donde más de 140 trabajadoras murieron.

La tragedia evidenció las duras condiciones de trabajo que enfrentaban muchas mujeres en esa época.

Más de un siglo después, el 8M sigue teniendo vigencia porque aún existen desafíos importantes que afectan a millones de mujeres, entre ellos:

- Violencia de género

- Feminicidios

- Desigualdad salarial y laboral

- Baja representación política y social

Por ello, el Día Internacional de la Mujer no se limita a un acto simbólico. Para muchos movimientos sociales representa una jornada de memoria, protesta y reivindicación, que busca impulsar cambios y avanzar hacia una sociedad con igualdad y justicia para todas las mujeres, sin importar su país o cultura.