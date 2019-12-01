Empleo formal rompe récord para un mes de febrero en México: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 2 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que al 28 de febrero de 2026 se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra máxima para un mes de febrero y la quinta más alta en la historia del país. Además, destacó que tan solo en febrero se crearon 157 mil 882 empleos.

“Hay muy buenas noticias del cierre del empleo en febrero (...) Son 157 mil 882 nuevos empleos en febrero, sin considerar plataformas digitales. Entonces es un muy buen dato de la economía, lo que más nos importa no solo es el crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados. Entonces, es muy buena noticia para el país”, señaló durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que en lo que va de 2026 se han generado 217 mil 299 puestos de trabajo, mientras que en los últimos 12 meses la cifra asciende a 96 mil 923.

En cuanto a la calidad del empleo, indicó que el salario base de cotización se ubicó en 665.6 pesos diarios y que en los últimos 12 meses aumentó en 46 pesos, lo que representa una tasa de crecimiento de 7.4 por ciento, la más alta registrada.

Añadió que del total de puestos de trabajo, 87.4 por ciento son permanentes, es decir, 19 millones 696 mil 739 empleos, la cifra más alta para un mes de febrero. Asimismo, informó que 9 millones 29 mil 894 puestos son ocupados por mujeres, quienes representan el 40.1 por ciento del empleo total.