Emiten alerta por lluvias fuertes en seis alcaldías de la Ciudad de México 

Emiten alerta por lluvias fuertes en seis alcaldías de la Ciudad de México 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 19:22:05
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Ciudad de México, 30 de junio de 2026.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta por lluvias fuertes en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

La dependencia llamó a la población a tomar precauciones, ya que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua en distintos puntos de la capital.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran evitar cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, caminar por puentes y banquetas, resguardar a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como no refugiarse debajo de árboles y esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a comunicarse a los números de emergencia 911 o 55 5683 2222 en caso de cualquier incidente.

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