Emiten alerta por lluvias en la región del Soconusco en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 22:55:33

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 14 de octubre de 2025.- Mediante un comunicado, el Sistema Estatal de Protección Civil, dio a conocer que se emitió una alerta preventiva, ante el pronóstico de lluvias en la región del Soconusco a partir de este martes hasta el fin de semana.

“Derivado de la zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico ubicado frente a las costas de Chiapas se prevén lluvias de muy fuertes a intensas, principalmente en la región soconusco, así como en la istmo-costa”.

Asimismo, indicaron las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, y esto pudiera provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en las zonas bajas.

También señalaron que otras zonas pueden estar en alerta amarilla, por lo que se mantiene vigilancia permanente.

El secretario Estatal de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, envió esta noche a elementos del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) y de las Coordinaciones de Prevención y Resiliencia y de Supervisión y Evaluación Regional, al municipio de Suchiate, colindante con Guatemala, debido a que ahí ya se reportan afectaciones.

Ante esta situación, pidieron extremar precauciones. No transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terrenos resbaladizos, en posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre. No transitar por zonas inundadas ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, y no acercarse a postes o cables de electricidad.