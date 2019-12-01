Emite recomendaciones la SSPC para el uso seguro de aplicaciones de citas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 22:24:14

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió una serie de recomendaciones orientadas a reforzar la prevención de delitos y el uso seguro de las aplicaciones de citas.

Si bien estas plataformas permiten conocer personas y generar nuevas conexiones, también implican riesgos, ya que en ellas se han detectado diversas conductas delictivas, como fraudes digitales, estafas sentimentales y sextorsión. Este último es uno de los casos más frecuentes y consiste en obtener material íntimo tras generar confianza con la víctima, para después extorsionarla con la amenaza de difundirlo si no entrega dinero, tarjetas de regalo u otro contenido.

Ante este panorama, la dependencia sugiere adoptar las siguientes medidas de seguridad:

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y verificar información del desarrollador, número de descargas y opiniones de usuarios.

Desconfiar de personas que muestran afecto de forma acelerada o buscan compromisos prematuros, ya que pueden intentar manipular emocionalmente.

Evitar mover la conversación fuera de la aplicación, pues se pierden los filtros de seguridad de la plataforma.

Analizar con cuidado las fotos de perfil; imágenes demasiado perfectas o poco naturales pueden ser falsas o robadas.

Proteger los datos personales y limitar el uso de la geolocalización.

No enviar dinero, depósitos ni tarjetas de regalo bajo ninguna circunstancia.

Confirmar la identidad antes de un encuentro presencial, por ejemplo mediante una videollamada.

En caso de reunirse en persona, elegir sitios públicos, informar a alguien de confianza y usar transporte propio.

Reportar y bloquear perfiles sospechosos para prevenir más casos.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía del Gobierno de México disponible en línea.

Con estas acciones, la SSPC reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad digital, proteger los datos personales y prevenir los delitos cibernéticos que afectan a la población.