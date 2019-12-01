Emite la SSPC recomendaciones para las personas que buscan rentar una vivienda y evitar fraudes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 18:50:05

Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió una serie de alertas dirigidas a quienes buscan rentar una vivienda, con el objetivo de prevenir fraudes cometidos principalmente a través de redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de engaños suele comenzar con anuncios que ofrecen inmuebles a precios muy por debajo del valor del mercado. En dichas publicaciones se incluyen fotografías y descripciones atractivas para captar la atención de posibles interesados. Posteriormente, el contacto se traslada a plataformas de mensajería instantánea, donde los delincuentes presentan identificaciones y contratos falsos, además de solicitar pagos anticipados para “asegurar” la renta.

Los montos solicitados pueden ir desde cantidades aparentemente accesibles hasta sumas equivalentes a varios meses de renta, bajo el argumento de apartar la propiedad antes de firmar un contrato. Una vez realizado el depósito, los anuncios desaparecen y los supuestos propietarios dejan de responder.

Ante este panorama, la SSPC emitió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de fraudes:

Confirmar la identidad del arrendador mediante una identificación oficial y verificar que coincida con los documentos legales del inmueble.

Revisar que la propiedad esté debidamente registrada a nombre del anunciante en el Registro Público de la Propiedad.

Realizar una visita presencial al inmueble o, en su defecto, una videollamada en tiempo real donde se muestre el interior y exterior de la vivienda.

Desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos, ya que suelen ser un indicio de fraude.

Evitar realizar pagos anticipados sin contar previamente con un contrato de arrendamiento firmado y con cláusulas claras.

No concretar acuerdos únicamente por medio de redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Proteger la información personal y financiera hasta confirmar la legitimidad del arrendador.

Optar por métodos de pago que permitan rastreo, como transferencias bancarias a cuentas a nombre del propietario.

Solicitar datos de contacto verificables, como teléfonos, direcciones u otras referencias confiables.

En caso de requerir orientación para presentar una denuncia o contactar a la Unidad de Policía Cibernética de su entidad, la atención es confidencial y segura.

Los números de contacto pueden consultarse en la Ciberguía de la SSPC, disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

Finalmente, la SSPC reiteró su compromiso de fomentar una navegación responsable en internet y reforzar las acciones de prevención de delitos cibernéticos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.