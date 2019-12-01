Emite la SSPC recomendaciones para evitar caer en fraudes del REPUVE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 22:49:32

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2025.- Debido a que se ha encontrado que ciberdelincuentes usan páginas y perfiles falsos para ofertar inscripción vehicular, entrega de chips, además de la regularización exprés, en donde utilizan nombres similares a instituciones oficiales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, dio a conocer algunas recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes en páginas que suplantan la identidad del Registro Público Vehicular (REPUVE).

Verificar identidad de los sitios relacionados con trámites gubernamentales como el REPUVE, cerciorarse de que el link corresponda a dominios oficiales y no confiar en enlaces compartidos en redes sociales.

Evitar compartir información personal a través de redes sociales, mensajería instantánea o páginas no verificadas. REPUVE no realiza tramites a través de redes sociales o sistemas de mensajería instantánea.

Nunca realizar pagos fuera de los canales oficiales, a través de redes sociales, mensajería instantánea o páginas no verificadas. Los trámites ante REPUVE son gratuitos, sólo el proceso de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera tiene un costo de dos mil 500 pesos.

No recurrir a intermediarios, los trámites deben hacerse exclusivamente en módulos oficiales o portales gubernamentales.

No confiar en ofertas de trámites exprés o servicios garantizados que se difunden en grupos de compraventa o perfiles no institucionales.

Asimismo, exhortan a los usuarios a evitar caer en un fraude económico, ya que también podrían ser victimas de robo de identidad, falsificación de documentos y venta de datos en mercados ilegales para otros fraudes.

Si desean conocer el estatus del registro o situación jurídica de un vehículo, lo pueden hacer de forma completamente gratuita en la página, Consulta Ciudadana del REPUVE: https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/