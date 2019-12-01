Emite la SSPC recomendaciones para evitar caer en fraudes del REPUVE

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2025.- Debido a que se ha encontrado que ciberdelincuentes usan páginas y perfiles falsos para ofertar inscripción vehicular, entrega de chips, además de la regularización exprés, en donde utilizan nombres similares a instituciones oficiales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, dio a conocer algunas recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes en páginas que suplantan la identidad del Registro Público Vehicular (REPUVE).
- Verificar identidad de los sitios relacionados con trámites gubernamentales como el REPUVE, cerciorarse de que el link corresponda a dominios oficiales y no confiar en enlaces compartidos en redes sociales.
- Evitar compartir información personal a través de redes sociales, mensajería instantánea o páginas no verificadas. REPUVE no realiza tramites a través de redes sociales o sistemas de mensajería instantánea.
- Nunca realizar pagos fuera de los canales oficiales, a través de redes sociales, mensajería instantánea o páginas no verificadas. Los trámites ante REPUVE son gratuitos, sólo el proceso de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera tiene un costo de dos mil 500 pesos.
- No recurrir a intermediarios, los trámites deben hacerse exclusivamente en módulos oficiales o portales gubernamentales.
- No confiar en ofertas de trámites exprés o servicios garantizados que se difunden en grupos de compraventa o perfiles no institucionales.
Asimismo, exhortan a los usuarios a evitar caer en un fraude económico, ya que también podrían ser victimas de robo de identidad, falsificación de documentos y venta de datos en mercados ilegales para otros fraudes.
Si desean conocer el estatus del registro o situación jurídica de un vehículo, lo pueden hacer de forma completamente gratuita en la página, Consulta Ciudadana del REPUVE: https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/