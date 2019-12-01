Embajador de EEUU destaca operativo en Aguascalientes; fueron detenidos más de 20 presuntos delincuentes

Embajador de EEUU destaca operativo en Aguascalientes; fueron detenidos más de 20 presuntos delincuentes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 07:18:42
Ciudad de México, a 16 de agosto 2025.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el operativo que realizaron las fuerzas de seguridad federales y estatales el pasado 26 de julio, el cual resultó en la detención de 27 presuntos integrantes de una organización criminal de Jalisco.

“Así es como las naciones soberanas aliadas logran resultados: mediante una fuerte colaboración, conseguimos comunidades más seguras y garantizamos que los criminales enfrenten la justicia”, aseguró el diplomático en redes sociales.

En ese sentido, El gobierno de la Unión Americana presumió que fueron ellos quienes capacitaron a los agentes de la entidad que participaron en la acción operativa que conllevó la captura de los 27 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de redes sociales EEUU indicó que dicha capacitación fue dada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU (INL, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para combatir a los integrantes del CJNG hace dos semanas en Aguascalientes.

Las autoridades mexicanas atribuyeron al entrenamiento del INL y del FBI las habilidades necesarias para abatir a estos criminales y sus armas letales”, apuntó la dependencia estadounidense.

