Embajada de México exige esclarecer fallecimientos de connacionales bajo custodia del ICE

Ciudad de México, a 16 de julio de 2026.- El Gobierno de México intensificó las gestiones diplomáticas con autoridades de Estados Unidos para atender los casos de mexicanos que han perdido la vida durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó este jueves el embajador Roberto Lazzeri Montaño.

A través de un mensaje en la red social X, el diplomático señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión con el director interino del ICE, David Venturella, y el subdirector Charles Wall. El encuentro formó parte de una agenda de trabajo realizada en Washington junto con la subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristina Planter, enfocada en fortalecer la protección de los mexicanos que residen en Estados Unidos y atender las inquietudes del país en materia migratoria.

Durante la reunión, la representación mexicana solicitó el esclarecimiento de cada uno de los casos, además de insistir en la importancia de garantizar el acceso consular oportuno y la notificación inmediata a los familiares de las personas afectadas. Asimismo, ambas partes acordaron analizar mecanismos de coordinación que contribuyan a evitar que este tipo de situaciones vuelva a ocurrir.

Lazzeri Montaño reiteró que México reconoce el derecho de cada nación a aplicar su legislación migratoria; sin embargo, subrayó que cualquier acción de las autoridades debe desarrollarse con pleno respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos de las personas.

Como parte de la gira de trabajo, la delegación mexicana también sostuvo encuentros con legisladores estadounidenses, entre ellos Adriano Espaillat, Lou Correa, Sylvia García, el senador Gary Peters y el representante republicano Tom McClintock, con quienes abordaron temas relacionados con la protección consular, migración, seguridad fronteriza, comercio e integración económica en América del Norte, además de la próxima revisión del T-MEC.

La agenda concluyó con reuniones con organizaciones civiles como LULAC, Mi Familia Vota, Latino Victory US y We Are Unidos US para reforzar la coordinación entre la Embajada, la red consular y estos organismos en favor de las comunidades mexicanas. De acuerdo con la información difundida, durante el segundo mandato del presidente Donald Trump se han registrado 18 fallecimientos de ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios.