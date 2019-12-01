Embajada de Irán en México expresa su apoyo al Tri por su partido ante Ecuador

Embajada de Irán en México expresa su apoyo al Tri por su partido ante Ecuador
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 21:58:11
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Ciudad de México, 30 de junio de 2026.- La Embajada de Irán en México manifestó su respaldo a la Selección Mexicana de Futbol previo al partido frente a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática agradeció a la afición mexicana por el recibimiento brindado a la selección iraní durante su estancia en Tijuana, donde disputó uno de sus encuentros del torneo.

“Hoy, los iraníes apoyamos a México. Gracias por hacer que nuestra selección se sintiera como en casa en Tijuana. ¡Vamos, México!”, publicó la embajada en un mensaje acompañado de las banderas de ambos países.

La publicación fue difundida horas antes del encuentro entre México y Ecuador, correspondiente a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

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