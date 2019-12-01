Embajada Británica destaca amistad entre México e Inglaterra previo al duelo mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 17:09:41

Ciudad de México, 4 de julio de 2026.- La Embajada Británica en México destacó que el encuentro entre las selecciones de Inglaterra y México, programado para este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, representa una oportunidad para fortalecer los lazos de amistad e historia que unen a ambas naciones.

A través de un comunicado, la representación diplomática señaló que el partido, correspondiente a la justa mundialista, va más allá del ámbito deportivo al simbolizar la relación entre ambos países.

Asimismo, informó que durante el torneo dará prioridad al apoyo consular para las y los aficionados británicos que visiten México, con el propósito de brindar asistencia a quienes asistan a los encuentros de su selección.

El duelo entre Inglaterra y México se disputará este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en uno de los encuentros más esperados de la fase de eliminación directa del torneo.