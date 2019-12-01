Eligen a Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República

Eligen a Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 16:44:05
Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2025.- Ernestina Godoy Ramos, recibió la constancia de designación como nueva titular de la Fiscalía General de la República en el pleno del Senado de la República.

Durante una sesión ordinaria que se realizó este miércoles, logró la mayoría calificada con 97 votos a favor, 19 en contra del PRI y PAN, además de 11 votos nulos.

Previamente durante su discurso, expresó que en caso de que ella fuera la elegida, su administración no fabricará delitos, no realizará persecución política y no habrá impunidad.

Cabe resaltar que la funcionaria, se desempeñó durante el último año como consejera Jurídica de la Presidencia de la República de Claudia Sheinbaum Pardo, además de que también ya fue fiscal de la Ciudad de México.

 

