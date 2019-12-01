Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 16:38:25

Puebla, Pue., 16 de noviembre de 2026.- En los últimos días, habitantes de las zonas cercanas al Popocatépetl han observado unas extrañas líneas oscuras en la parte sur del volcán, lo que ha causado dudas sobre si el coloso presenta grietas o algún daño en su estructura.

Sin embargo, estas marcas no significan que el volcán se esté partiendo, su apariencia estaría relacionada con varios fenómenos naturales, entre ellos la caída de ceniza, las bajas temperaturas y el derretimiento de la nieve.

Entre el 6 y el 11 de noviembre, el Popocatépetl registró varias emisiones de gases y ceniza que se extendieron durante varias horas. Parte de este material cayó sobre las laderas del volcán y dejó una capa de ceniza fresca en las zonas más altas.

Posteriormente, el paso del frente frío número 5 provocó condiciones que favorecieron la caída de nieve en las partes altas de la Sierra Nevada, incluido el Popocatépetl.

Con el regreso de los días soleados, la nieve comenzó a derretirse de manera irregular. A esto se sumaron los fuertes vientos, que movieron la ceniza acumulada y dejaron al descubierto las marcas que ahora pueden observarse en la ladera sur.

De acuerdo con la explicación compartida sobre este fenómeno, las líneas corresponden a pequeños caminos formados por el agua del deshielo y el movimiento de la ceniza, por lo que no presentan grietas en la estructura del volcán.

Hasta el momento, tampoco se han reportado señales de deformaciones en el edificio volcánico que indiquen que se esté abriendo o desmoronando.