“El Mochaorejas” recibe 50 años de prisión; juez dicta nueva sentencia contra Daniel Arizmendi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 21:23:41

Ciudad de México a 08 de noviembre de 2026.– Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, fue sentenciado a 50 años de prisión por delitos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue dictada por un juez federal, luego de la reposición de un procedimiento judicial que había sido ordenada desde 2003.

Arizmendi López encabezó una organización dedicada al secuestro que operaba en el Estado de México y la Ciudad de México, desde al menos 1998.

Su grupo alcanzó notoriedad por la violencia ejercida contra sus víctimas, particularmente por la mutilación de orejas como mecanismo de intimidación para exigir pagos a sus familiares.

Con esta resolución judicial, se establece una nueva sentencia de 50 años de prisión contra quien fuera uno de los secuestradores más conocidos en México.