El Impa invita a la 2ª Jornada de Adopción animal, este fin de semana

Morelia, Michoacán; 12 de febrero de 2026.- El Gobierno de Morelia, que encabeza el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene su compromiso por promover políticas públicas en el cuidado, la protección y el respeto a los animales. Muestra de ello son las jornadas de adopción responsable, que realiza el Instituto Moreliano de Protección Animal (Impa).

Al respecto, la directora del Impa, Minerva Bautista Gómez, señaló que este fin de semana se llevará a cabo la 2ª Jornada de Adopción, donde se presentará a 12 perritos y 5 gatitos, listos para formar parte de un hogar, los cuales se pueden conocer visitando la página www.juskas.morelia.gob.mx.

“La adopción salva vidas, no solamente del animalito que se adopta, sino también porque con esta acción nos dan la oportunidad de seguir rescatando a otros más”, afirmó Minerva Bautista, quien destacó que todo el año se llevarán a cabo estas jornadas, en diferentes puntos de la ciudad, e invitó a la ciudadanía a participar en la Segunda Jornada de Adopción, el próximo domingo 15 de febrero, en Plaza Punto Ventura Puente, ubicada en Calzada Ventura Puente 1509, Colonia Electricistas.

El horario de la jornada será de 12:00 a 16:00 horas, donde las personas interesadas en adoptar de forma responsable, podrán conocer a lomitos y michis rescatados, presentar la siguiente documentación requerida en formato digital: Copia del INE, Comprobante de domicilio (luz o agua), y cinco fotografías del lugar donde vivirá. Una vez iniciado el trámite, se realizará una entrevista para concluir el proceso de adopción.

Además, el IMPA ofrecerá servicios de vacunación para mascotas, así como la venta y aplicación de chips subdérmicos y entrega de placa NFC, acciones que forman parte del programa municipal JUSKAS, el cual permite registrar a perros y gatos y facilita su localización en caso de extravío, fortaleciendo la cultura de la tenencia responsable en el municipio.

Al igual que en la primera edición, esta segunda jornada contará con la presencia de diferentes expositores con venta de productos alimenticios, ropa y accesorios para perros y gatos, a bajo costo.