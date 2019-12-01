El efecto Fujiwhara no ocurrirá, debido a que no están cerca las tormentas tropicales “Jerry” y “Priscilla”

El efecto Fujiwhara no ocurrirá, debido a que no están cerca las tormentas tropicales “Jerry” y “Priscilla”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 23:01:16
Ciudad de México, a 8 de octubre de 2025.- El efecto Fujiwhara se produce cuando dos ciclones tropicales se acercan lo suficiente para influenciar sus trayectorias, girando uno alrededor del otro e incluso, en algunos casos, puede fusionarse para formar una tormenta cuyos efectos son más peligrosos.

A pesar de que se encuentran activas las tormentas tropicales “Jerry” y “Priscilla” en el territorio mexicano, dicho efecto no se producirá, debido a que no se encuentran lo suficientemente cerca, ni en la misma cuenca oceánica.

Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) indicó que “Jerry” alcanzará la categoría de huracán durante este fin de semana, aunque tendrá una fuerza menor a la que se esperaba inicialmente.

Mientras que “Priscilla” se debilitó durante este día a tormenta tropical, localizándose a 305 kilómetros al suroeste de Santa Fe, y a 380 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

 

