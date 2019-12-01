El 13 de febrero, día para los infieles y las relaciones secretas

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2026.- En México, el ambiente romántico suele intensificarse en torno al 14 de febrero, cuando se celebra el Día de San Valentín y se multiplican los gestos de afecto.

No obstante, detrás de esta atmósfera también se asoma una realidad poco grata: la existencia de encuentros clandestinos y casos de infidelidad que, de acuerdo con diversos análisis, se mantienen vigentes en distintas regiones del país.

Un estudio difundido por la plataforma de citas Ashley Madison durante 2025 señala que hay estados y ciudades donde las relaciones secretas se presentan con mayor frecuencia. La investigación se basa en la actividad de sus usuarios y detecta patrones más marcados en ciertas zonas, lo que permite identificar tendencias sobre el comportamiento de quienes buscan vínculos fuera de su relación formal.

En la actualidad, tanto hombres como mujeres suelen identificar con rapidez una posible infidelidad. Cambios en la conducta, variaciones en los hábitos cotidianos, actividad inusual en redes sociales o incluso el hallazgo de situaciones que rompen los acuerdos de pareja son algunas de las señales que más se repiten en estos casos.

De acuerdo con el recuento de la plataforma, existen diez ciudades mexicanas donde es más común que una persona con pareja busque encuentros discretos. Entre ellas destacan Guadalupe, Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Mexicali, Tijuana, Aguascalientes, Puebla, Chihuahua y Hermosillo, donde el uso de este tipo de aplicaciones ha mostrado mayor popularidad.