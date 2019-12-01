Ejército y Guardia Nacional despliegan Plan DN-III-E en el sur de Veracruz tras severas inundaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 20:11:06

Ciudad de México, 27 de diciembre de 2025.—Tras las intensas lluvias registradas el pasado 25 de diciembre, el Gobierno de México activó el Plan DN-III-E para atender a comunidades afectadas por inundaciones en el sur del estado de Veracruz, donde autoridades federales, estatales y municipales trabajan de manera coordinada para restablecer las condiciones de normalidad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los municipios de Ángel R. Cabada, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla y Catemaco presentan las principales afectaciones, principalmente por el desbordamiento de ríos y el ingreso de agua a viviendas.

Como parte de la respuesta inmediata, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VI Región Militar y la 29/a Zona Militar, desplegó a 100 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes continúan aplicando acciones del Plan DN-III-E para la atención de emergencias.

En Catemaco y Saltabarranca, se han realizado labores de limpieza en 402 viviendas afectadas, además de brindar atención médica y entregar ayuda humanitaria a las familias damnificadas. En la localidad de La Palma, también en Catemaco, se efectuaron trabajos de mitigación que incluyeron la limpieza del puente de acceso principal, el retiro de 63 metros cúbicos de palizada del río La Palma y la extracción de aproximadamente 200 metros cúbicos de lodo y basura en calles y banquetas.

Adicionalmente, autoridades reforzaron la protección en la zona mediante la colocación de 500 costales, que se suman a un total de 3 mil sacos instalados en el margen del río para reducir riesgos ante posibles nuevas crecidas.

En el municipio de Saltabarranca, tras el desbordamiento del río San Agustín que afectó caminos de nueve comunidades, personal militar apoyó en el traslado y entrega de 169 despensas a familias de la comunidad El Ciruelo.

Las autoridades reportaron que los ríos de la región muestran una disminución gradual en sus niveles, aunque se mantiene un monitoreo permanente de afluentes, cuerpos de agua y condiciones meteorológicas para actuar de manera preventiva ante cualquier eventualidad.

Los gobiernos federal, estatal y municipal reiteraron su compromiso de mantener una atención cercana y humana, priorizando la seguridad y el bienestar de las familias veracruzanas afectadas por este fenómeno natural.