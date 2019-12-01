Ejército Mexicano, Guardia Nacional y autoridades estatales atienden deslaves registrados en la Sierra Norte del Estado de Querétaro.

Fecha: 12 de Octubre de 2025
Querétaro, Querétaro, a 12 de octubre de 2025.– La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la XII Región Militar y 17/a. Zona Militar, informa que personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantiene desplegados elementos y maquinaria pesada en los municipios de Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín, Tolimán y Cadereyta de Montes, Querétaro, en atención a los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en la región.

Hasta el momento, se han retirado aproximadamente 3,500 m³ de escombro y se registra un avance del 90 % en las acciones de recuperación.

Personal participante:
​•​Ejército Mexicano: 330 efectivos.
​•​Guardia Nacional: 260 efectivos.

Durante las acciones, se entregaron 228 despensas por parte del Gobierno del Estado y se habilitaron 7 albergues donde fueron alojadas 40 personas. Asimismo, se ha realizado el desazolve de 85 viviendas, el retiro de 15 árboles y 1 poste de luz, así como la remoción de piedra y lodo en dos deslaves ubicados en los tramos carreteros Pinal de Amoles–Jalpan de Serra y Carretera Federal No. 69 Jalpan de Serra–Río Verde.

De igual manera, se reportan entre 30 y 40 tramos carreteros con presencia de derrumbes.

Actualmente se encuentran operando 7 máquinas (1 cargador frontal articulado, 2 retroexcavadoras con cargador frontal y 4 camiones tipo volteo de 14 m³), 24 vehículos militares y 15 vehículos de la Guardia Nacional en apoyo a las labores de remoción y auxilio.

Se continúa con la rehabilitación de vías de comunicación y el monitoreo de los niveles de la represa La Florida, en el municipio de Arroyo Seco, Qro., No existen poblaciones incomunicadas; sin embargo, debido a la saturación de humedad en el suelo, se prevé que los derrumbes continúen en algunos tramos carreteros.

El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la atención a la población civil afectada, preservando la seguridad, la integridad y el bienestar de las familias queretanas.

