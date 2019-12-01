Egresan 416 agentes de Investigación e Inteligencia para fortalecer la seguridad en México

Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.– El fortalecimiento de las capacidades de investigación del Estado mexicano sumó 416 nuevos agentes especializados, quienes concluyeron su preparación como parte de la estrategia federal para combatir a la delincuencia organizada. Durante una ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también informó sobre el egreso de 26 integrantes de la tercera generación de la Escuela de Mandos.

Con estas incorporaciones, suman mil 80 los agentes de Investigación e Inteligencia que han concluido su formación durante 2026, a un año de la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Del total de graduados en esta ceremonia, 219 son hombres y 197 mujeres.

García Harfuch señaló que la preparación de personal especializado responde a la instrucción presidencial de fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación mediante reformas legales, herramientas tecnológicas y una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad.

Explicó que enfrentar a las organizaciones criminales requiere anticiparse a sus actividades, identificar a sus integrantes, conocer sus estructuras y redes financieras, así como integrar investigaciones sólidas que permitan actuar con mayor eficacia. Para ello, destacó la importancia de compartir información y trabajar de manera conjunta con las autoridades de las 32 entidades federativas.

Entre los avances mencionó el fortalecimiento de la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia, que permite cruzar información, detectar patrones delictivos y generar análisis para orientar las investigaciones y planear operativos, además de facilitar la coordinación con la Guardia Nacional.

En cuanto al combate a la extorsión, el funcionario informó que esta semana se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos acuerdos para reforzar la respuesta institucional ante este delito. Uno de ellos establece las bases de organización y funcionamiento del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, con el propósito de mejorar la recepción y el seguimiento de reportes a través del número 089.

El titular de la SSPC recordó que, cuando se lanzó la convocatoria para integrar a los primeros mil agentes de Investigación, hace aproximadamente un año, se registraron 36 mil jóvenes interesados en incorporarse a la institución y contribuir a las tareas de seguridad.

Durante el acto, reconoció el compromiso de las y los egresados con el servicio público y subrayó que quienes concluyeron la formación en la Escuela de Mandos tendrán la responsabilidad de dirigir, capacitar y respaldar a sus equipos de trabajo.

A la ceremonia asistieron el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera.

El Gobierno de México destacó que la formación de nuevos elementos y el fortalecimiento de las herramientas de inteligencia forman parte de las acciones para mejorar la coordinación institucional, combatir a los generadores de violencia y avanzar hacia condiciones de mayor seguridad y paz en el país.