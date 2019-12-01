Egresados de licenciaturas en educación exigen asignación de vacantes en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 11:03:35

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Egresados de diversas licenciaturas en educación, se manifestaron para demandar la asignación de vacantes disponibles en el sector educativo.

Los manifestantes indicaron que, de los mil 700 espacios de jubilación que dijo la Secretaria de Educación que se aperturaron, no se ha cubierto ni el 20 por ciento. Además, señalaron que de estos espacios, solo 400 son para maestros, mientras que el resto corresponde a personal administrativo.

Indicaron que son más de 600 egresados que han concursado para las vacancias y están en espera. Destacaron que es urgente cubrir espacios debido a que el déficit de maestros es generalizado en el estado.

"Son 266 de preescolar en espera, 51 de telesecundaria, más de 100 de especialidades de secundarias, más de 100 de educación especial, más de 150 de educación física y 171 de primaria", enlistó el representante de los normalistas, que con cartulinas y de manera pacífica demandaron la asignación de plazas.

Durante su protesta en las puertas de las oficinas de Segob, ubicadas en el Bosque Cuauhtémoc, expresaron que no es justo que a aulas con menos de 15 alumnos no se les asigne un maestro.

"Que esos niños no merecen un maestro", comentaron.

Los egresados también denunciaron la falta de transparencia en el proceso de asignación de plazas y exigieron a las autoridades educativas que se agilicen los trámites para cubrir las vacantes disponibles.