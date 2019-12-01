Durante el 2025 se registró el homicidio de 328 policías a nivel nacional; Michoacán figura entre los cinco estados con mayor registro

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 16:52:09

Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- La organización ciudadana Causa en Común reportó que durante el año 2025 fueron asesinados 348 policías a nivel nacional. Este dato representa un aumento del 9 por ciento en comparación con las cifras registradas en 2024.

De acuerdo con el informe, los cinco estados con el mayor número de agentes policiales asesinados son: Sinaloa con 48; seguido de Guerrero 39; Guanajuato 36; Michoacán 34, y Veracruz 24.

Del total de elementos, 21 corresponden a corporaciones federales, 104 a estatales y 223 a municipales. Este último dato refleja las demandas de los ediles michoacanos, quienes en sus entrevistas manifiestan la vulnerabilidad de los agentes locales, quienes son el primer círculo de respuesta a actos de inseguridad, incluso ante grupos delictivos que cuentan con mejor armamento.

En cuanto al sexo de los policías, el 92 por ciento eran hombres y el 8 por ciento mujeres, correspondiendo a 321 y 27 casos, respectivamente.

La organización señala que estos homicidios representan una afectación a las fuerzas de seguridad y recomienda enfocar los esfuerzos en tres áreas clave, profesionalización policial, mejora de las condiciones laborales y de seguridad, así como el combate a la impunidad en los casos de asesinatos de policías.