¿Dónde comprar pescado de calidad y a bajo costo? Compesca inicia Programa de Cuaresma

Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) puso en marcha el Programa de Cuaresma para ofrecer pescados y mariscos de alta calidad a precios accesibles. Esta estrategia busca fomentar el consumo de productos locales y fortalecer la economía familiar, respaldando de manera directa a 125 unidades de producción acuícola.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, informó que en Morelia se instalarán puntos de fomento al consumo los jueves y viernes de 9:00 a 14:00 horas en Manantiales, OOAPAS, Bosque Cuauhtémoc, Registro Público de la Propiedad y un punto móvil que recorrerá oficinas de gobierno. Además, de lunes a viernes habrá venta en las oficinas de la dependencia, ubicadas en calle Haendel número 55, colonia La Loma, en el mismo horario.

En el interior del estado se contará con puntos de fomento al consumo todos los viernes, en los municipios de Gabriel Zamora y Uruapan, y en unidades de producción de diferentes regiones, donde la ciudadanía podrá adquirir producto fresco directamente de las granjas participantes.

El objetivo de estos puntos es promover una alimentación saludable, ya que el pescado es un alimento de alto valor nutricional que aporta proteínas de calidad, vitaminas y minerales esenciales para una dieta equilibrada. En estos espacios se ofrecerán especies de granja como tilapia, trucha, bagre y rana toro, así como productos del mar como huachinango, camarón y langosta, todos con estándares de calidad del sector pesquero y acuícola de Michoacán.