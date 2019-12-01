Diputada Elizabeth Montoya pierde un ojo tras ataque armado en Culiacán; está fuera de peligro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 08:00:53

Culiacán, Sinaloa, 30 de enero del 2026.– La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, perdió un ojo como consecuencia del ataque armado del que fue víctima el pasado 28 de enero junto a otro legislador; no obstante, se reporta fuera de peligro, informó la dirigencia nacional del partido.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, detalló que la legisladora se encuentra consciente, ha podido caminar y fue sometida a una intervención quirúrgica, aunque presenta lesiones cerebrales derivadas de la agresión.

“Ha estado consciente, ha estado caminando, fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo y tiene algunas lesiones cerebrales, pero está fuera de peligro”, señaló el dirigente partidista.

Álvarez Máynez agregó que las dos personas que acompañaban a la diputada también sobrevivieron al ataque armado.

El líder de Movimiento Ciudadano enmarcó el hecho en el contexto de violencia e impunidad que enfrenta el país y sostuvo que, como fuerza política, el partido debe reforzar su compromiso con una estrategia nacional de pacificación, orientada a la construcción de un México con justicia y seguridad.