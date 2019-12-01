Diputada Elizabeth Montoya pierde un ojo tras ataque armado en Culiacán; está fuera de peligro

Diputada Elizabeth Montoya pierde un ojo tras ataque armado en Culiacán; está fuera de peligro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 08:00:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, 30 de enero del 2026.– La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, perdió un ojo como consecuencia del ataque armado del que fue víctima el pasado 28 de enero junto a otro legislador; no obstante, se reporta fuera de peligro, informó la dirigencia nacional del partido.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, detalló que la legisladora se encuentra consciente, ha podido caminar y fue sometida a una intervención quirúrgica, aunque presenta lesiones cerebrales derivadas de la agresión.

“Ha estado consciente, ha estado caminando, fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo y tiene algunas lesiones cerebrales, pero está fuera de peligro”, señaló el dirigente partidista.

Álvarez Máynez agregó que las dos personas que acompañaban a la diputada también sobrevivieron al ataque armado.

El líder de Movimiento Ciudadano enmarcó el hecho en el contexto de violencia e impunidad que enfrenta el país y sostuvo que, como fuerza política, el partido debe reforzar su compromiso con una estrategia nacional de pacificación, orientada a la construcción de un México con justicia y seguridad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Megaoperativo en la CDMX: aseguran 150 toneladas de autopartes robadas ocultas en un “hotel”
Matan a comandante de la Guardia Nacional de San Juan del Río, Querétaro
Ultiman a automovilista en la Ciudad de México tras una discusión vial
Ultiman a tiros a un hombre en El Colorín Norte de Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Megaoperativo en la CDMX: aseguran 150 toneladas de autopartes robadas ocultas en un “hotel”
Los turbios nexos del Gobierno de Tecámac, Estado de México; evidencian a la presidenta municipal Rosi Wong
Emma Coronel busca "ser libre" en Estados Unidos para dedicarse a sus hijos
PIB crece en México 0.7% en el 2025: es la peor cifra desde el 2020, año de pandemia
Comentarios