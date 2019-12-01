DIF Municipal de Múgica busca a la familia de un menor bajo resguardo

Múgica, Michoacán, 19 de enero del 2026.- Autoridades del DIF Municipal solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a la familia de un niño que actualmente se encuentra bajo su resguardo, luego de no lograr identificar a sus padres ni su domicilio en el municipio de Múgica, Michoacán.

El menor manifestó llamarse Emiliano, sin embargo, no recuerda el nombre de sus padres ni el lugar donde vive, por lo que permanece bajo cuidado de esta institución mientras se realizan las gestiones correspondientes para garantizar su bienestar.

El DIF hizo un llamado a la comunidad para que, en caso de reconocer al niño o contar con información que permita ubicar a su familia, acudan de inmediato a las instalaciones del DIF Municipal o se comuniquen directamente con esta dependencia.

Las autoridades reiteraron que el objetivo principal es que Emiliano pueda reintegrarse sano y salvo con sus seres queridos, por lo que agradecieron la colaboración ciudadana y destacaron la importancia de la solidaridad comunitaria.