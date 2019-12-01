Diáloga Gobierno de México con representantes de gasolineras para mantener el precio y evitar aumentos en el combustible

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 21:31:15

Ciudad de México, a 13 de abril de 2026.- Con el objetivo de contener presiones inflacionarias en productos de consumo básico, el gobierno federal intensificó este lunes el diálogo con distintos sectores económicos, entre ellos el de combustibles, alimentos y comercio.

Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a representantes de gasolineras a sostener un encuentro en Palacio Nacional, como parte de una estrategia orientada a mantener estables los precios del diésel y la gasolina. La meta planteada es que el diésel no supere los 28.28 pesos por litro, mientras que la gasolina magna se mantenga por debajo de los 24 pesos.

Estas acciones buscan frenar el impacto que el encarecimiento de los combustibles podría tener en la cadena de suministro, especialmente en alimentos de alto consumo como la carne de res y el jitomate, cuyos precios han mostrado incrementos recientes.

Alrededor de las 18:00 horas, integrantes del sector gasolinero comenzaron a llegar al recinto histórico, aunque algunos señalaron que las reuniones serían encabezadas por funcionarios de diversas dependencias federales y no directamente por la mandataria.

De manera paralela, también se dieron cita representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, encabezados por su presidente ejecutivo, Diego Cosío Barto, así como productores de jitomate, en un esfuerzo conjunto por contener el alza en la canasta básica.