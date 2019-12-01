Detienen en Texas a la esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte

El Paso, Texas, a 25 de marzo de 2026.- Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, fue detenida este miércoles por autoridades migratorias en El Paso debido a que no contaba con documentación que acreditara su estancia legal en el país.

De acuerdo con reportes oficiales, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) procedieron a su traslado a un centro de procesamiento. No obstante, se prevé que Gómez Fong pueda recuperar su libertad en las próximas horas una vez que logre comprobar su situación migratoria conforme a la ley estadounidense.

Familiares de la detenida, radicados en Parral, Chihuahua, señalaron que el incidente se debió a un “descuido logístico” y confirmaron que ya cuenta con el respaldo de un abogado en El Paso, quien previamente ha representado a integrantes de la familia Duarte en otros procesos legales.

Cabe resaltar que en 2020, un juez del Poder Judicial de Chihuahua giró una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual Gómez Fong promovió un amparo para evitar su extradición a México. En ese entonces, el exfiscal César Augusto Peniche Espejel informó que era investigada por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos durante su gestión al frente del DIF estatal.

Por su parte, César Duarte Jáquez permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso vinculado a presuntos actos de corrupción durante su administración (2010-2016).