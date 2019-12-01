Detienen a exgobernador de Chihuahua por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Detienen a exgobernador de Chihuahua por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 18:02:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chihuahua, Chihuahua, a 8 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que César “N”, exgobernador de Chihuahua, fue detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, la FGR, indicó que la detención en contra del mandatario se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión que fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

El exmandatario ya había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y fue extraditado a México el 2 de junio de 2022, acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa.

“El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025", informó la FGR.

También la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo su conferencia de prensa del pasado 12 de junio, que su gobierno interpuso una denuncia penal en contra del exfuncionario, debido a que habían encontrado presas que construyó en uno de sus ranchos, por lo que afectó seriamente a comunidades cercanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sinaloa irrumpe en Guatemala: seis ataques, un oficial herido y mensajes directos al Gobierno
En Coahuayana, Michoacán: Desactivan 3 artefactos explosivos
Hallan osamenta humana en Tarímbaro, Michoacán
Refuerzan estructura de investigación en la FGE Michoacán con tres nuevos nombramientos
Más información de la categoria
Sinaloa irrumpe en Guatemala: seis ataques, un oficial herido y mensajes directos al Gobierno
Refuerzan estructura de investigación en la FGE Michoacán con tres nuevos nombramientos
Detienen a exgobernador de Chihuahua por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita
Cae César Duarte otra vez: la justicia le cierra el círculo al exgobernador de Chihuahua por lavado
Comentarios