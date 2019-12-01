Detienen a exgobernador de Chihuahua por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Chihuahua, Chihuahua, a 8 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que César “N”, exgobernador de Chihuahua, fue detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, la FGR, indicó que la detención en contra del mandatario se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión que fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

El exmandatario ya había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y fue extraditado a México el 2 de junio de 2022, acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa.

“El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025", informó la FGR.

También la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo su conferencia de prensa del pasado 12 de junio, que su gobierno interpuso una denuncia penal en contra del exfuncionario, debido a que habían encontrado presas que construyó en uno de sus ranchos, por lo que afectó seriamente a comunidades cercanas.