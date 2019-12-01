Detienen 2 personas más por el caso de muertes de bebés a causa de fórmulas infectadas en Toluca; suman 5 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 15:58:03

Toluca, Estado de México, a 3 de septiembre de 2025.- La Fiscalía del General de Justicia del Estado de México, informó que fueron detenidos Mariel “N” y Gustavo “N”, por su probable intervención en el homicidio de al menos 7 recién nacidos, quienes fallecieron a consecuencia de un choque séptico, luego de la ingesta de un suplemento alimenticio infectado con la bacteria “Klebsiella oxytoca”.

Los menores fallecidos perdieron la vida en noviembre de 2024, esto por un choque séptico a causa de una fórmula infectada con dicha bacteria, se informó que los detenidos trabajaban en la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A de C.V, al igual que los 3 imputados del día de ayer, sumando 5 personas detenidas por este caso.

La compañía Safe Productos Hospitalarios S.A de C.V, era la encargada de preparar las fórmulas que eran suministradas a los recién nacidos en diversos hospitales de Toluca.

Sobre el hecho se informa que en total fueron 13 los bebés que perdieron la vida, mientras que otros dos lograron sobrevivir, pero con afectaciones, motivo por el cual la Secretaría de Salud federal emitió una alerta epidemiológica, así como también una alerta sanitaria, además, suspendieron todas las soluciones elaboradas por dicha empresa.

Fuentes oficiales indicaron que continuaran con la investigación, para dar con los presuntos responsables de estos hechos y deslindar responsabilidades.