Detectan tala ilegal en la Sierra Gorda de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 09:01:29

Jalpan de Serra, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Querétaro, Lucitania Servín Vázquez dio a conocer que se han detectado zonas en los en los municipios de Jalpan de Serra y Pinal de Amoles de tala ilegal, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, área natural protegida.

Explicó que los trabajos se han coordinados con la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) para establecer operativos de inspección y verificación de vehículos que transporten madera en la zona serrana.

“Se están fortaleciendo los operativos de inspección en carreteras y caminos de la sierra para verificar que los transportes de madera cuenten con la documentación legal, remisión forestal o guía de traslado, en caso de incumplimiento, se prevén decomisos y sanciones”, dijo.

Reconoció que Querétaro no se tiene un problema grave en materia de tala clandestina, se tienen que evitar que estos casos continúen, con la finalidad de mantener la ley y protección de las zonas naturales protegidas.