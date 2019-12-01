Detectan segundo caso de gusano barrenador en Querétaro 

Ezequiel Montes, Querétaro, 25 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario del estado de Querétaro (Sedea), Rosendo Anaya Aguilar informó que se detectó el segundo caso de gusano barrenador en el municipio de Ezequiel Montes, ya que llegó ganado desde el sur del país a los corrales de la control que hay en dicha demarcación.

Explicó que las detenciones que se han realizado en la entidad, no han generado un problema mayor de propagación, ya que llegan todavía en su etapa de lavar y los técnicos especialistas pueden erradicarla antes de que se convierta en mosca y genere un problema de riesgo para el ganado queretano.

“Entonces ellos los liberan, me parece que con un mal manejo y eso obviamente nos genera un problema, afortunadamente nos llegan dentro de los días que la larva no ha llegado a convertirse en la mosca y que se pueda dispersar y que se nos convierta aquí en un problema”, dijo.

Detalló que uno de los protocolos que se prevé hacer revisiones al ganado en un rango de hasta 20 kilómetros a la redonda, con el objetivo de garantizar la sanidad animal.

“Nosotros hemos tenido reuniones directamente con autoridades del gobierno federal para que ellos tengan el debido cuidado desde el origen, el tratamiento que le van a dar a los animales de origen”.