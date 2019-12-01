Detectan segundo caso de gusano barrenador en Querétaro 

Detectan segundo caso de gusano barrenador en Querétaro 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 17:02:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ezequiel Montes, Querétaro, 25 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario del estado de Querétaro (Sedea), Rosendo Anaya Aguilar informó que se detectó el segundo caso de gusano barrenador en el municipio de Ezequiel Montes, ya que llegó ganado desde el sur del país a los corrales de la control que hay en dicha demarcación.

Explicó que las detenciones que se han realizado en la entidad, no han generado un problema mayor de propagación, ya que llegan todavía en su etapa de lavar y los técnicos especialistas pueden erradicarla antes de que se convierta en mosca y genere un problema de riesgo para el ganado queretano.

“Entonces ellos los liberan, me parece que con un mal manejo y eso obviamente nos genera un problema, afortunadamente nos llegan dentro de los días que la larva no ha llegado a convertirse en la mosca y que se pueda dispersar y que se nos convierta aquí en un problema”, dijo.

Detalló que uno de los protocolos que se prevé hacer revisiones al ganado en un rango de hasta 20 kilómetros a la redonda, con el objetivo de garantizar la sanidad animal.

“Nosotros hemos tenido reuniones directamente con autoridades del gobierno federal para que ellos tengan el debido cuidado desde el origen, el tratamiento que le van a dar a los animales de origen”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae peso pesado en Tepoztlán, Edomex: Marina y FGR atrapan a un familiar de un temido capo mexicano abatido en Nayarit 
Muere conductor tras chocar contra un árbol en la carretera Morelia–Pátzcuaro
Caen dos sujetos con 300 kilos de estupefaciente en Tabasco
Incendio consume vivienda en Tangancícuaro, Michoacán
Más información de la categoria
Inaugura Presidenta Claudia Sheinbaum nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco, Estado de México
Cae célula armada en Tijuana, Baja California, durante operativo conjunto de fuerzas federales
Trump está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un durante su gira por Asia
Tras cateo en Morelia, Michoacán detienen a dos personas y asegura 950 dosis de enervantes
Comentarios