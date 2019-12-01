Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 16:11:28

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2026.- El productor de aguacate y defensor de derechos humanos Luis Manuel Soto Sanabria informó que el lapso de un mes, se han detectado más de 100 toneladas de aguacate contaminado con gusano barrenador en filtros de revisión instalados por pequeños productores en distintos municipios, entre ellos Uruapan.

Recordó que son los propios agricultores quienes revisan los camiones que ingresan al estado, fruta proveniente Nayarit, Colima y Jalisco.

“Ahorita ya es la temporada fuerte, porque viene el Super Bowl en febrero, y no hemos tenido respuesta por parte del gobierno estatal ni del gobierno federal. Los compañeros siguen en los filtros; nos toca a nosotros hacer la revisión. Han estado día y noche vigilando que no entre fruta plagada a nuestro estado, porque eso nos puede perjudicar demasiado”, señaló en entrevista.

“Hago un llamado respetuoso al gobierno del estado y a la presidenta de la República para que nos volteen a ver y manden inspectores suficientes. El motor que mueve a Michoacán es la industria del aguacate; nosotros, como productores y empresarios, movemos esta industria, de la que depende buena parte del estado”, afirmó.

Soto Sanabria advirtió que el ingreso de fruta contaminada y su eventual comercialización como producto michoacano podría afectar la reputación del estado y poner en riesgo sus certificaciones y exportaciones.

“ Eso puede convertirse en un problema muy fuerte, podrían cerrarnos la frontera y causar pérdidas millonarias. Cuando se ha cerrado, las calles quedan desoladas y se pierde empleo en comercios pequeños, cuadrillas, empaques y entre cortadores. Toda la cadena aguacatera podría quedar en riesgo”, manifestó.

El productor recordó que, en ocasiones anteriores el cierre de la frontera estadounidense ha tenido repercusiones en distintos sectores.