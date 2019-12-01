Detectan crudo en áreas naturales protegidas del Golfo de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:47:48

Veracruz, Veracruz, a 26 de marzo 2026.- Se detectó hidrocarburo en siete de las ocho áreas naturales protegidas del litoral del Golfo de México inspeccionadas, a raíz del derrame de crudo registrado hace 24 días en las costas de Veracruz y Tabasco.

Lo anterior lo dio a conocer la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), tras señalar que en estas zonas para la protección y conservación de la biodiversidad ya hay acciones de atención, monitoreo y limpieza en coordinación con autoridades federales, estatales, prestadores de servicios turísticos y comunidades locales.

Asimismo, la dependencia indicó que para optimizar su gestión divide las áreas protegidas de carácter federal en nueve regiones administrativas.

Una de las regiones es la Planicie Costera y Golfo de México, integrada por 20 zonas de protección reconocidas a nivel mundial por su alto valor ambiental.

Además, la Conanp detalló que en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y el santuario Lechuguillas, se realizaron acciones de limpieza en Isla de Enmedio e Isla Verde, y se recolectaron 1.5 toneladas de material con hidrocarburo.

Mientras tanto, en el santuario Playas del Totonacapan y el Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan se han recogido 37 toneladas en 58 kilómetros de costa.

Al tiempo que al sur del Santuario Playa Rancho Nuevo se registró la presencia de “manchas intemperizadas” en la playa Miramar, Ciudad Madero.

La dependencia explicó que en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas se continúa la colecta de “material intemperizado” en diferentes zonas y, por el momento, no se tienen registros de nuevos recales.