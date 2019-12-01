Destituyen a funcionario municipal en Yucatán tras ser captado golpeando a su hermana menor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 10:53:35

Uayma, Yucatán, 15 de agosto del 2025.- Héctor Yair Pool, comisario municipal de Santa María Aznar, en Uayma, Yucatán, fue grabado mientras golpeaba a su hermana menor.

El video, difundido en redes sociales, muestra cómo la persigue por distintas habitaciones de la casa, intenta sacarla y la agrede físicamente, mientras dos mujeres adultas observan y en algunos momentos conversan en lengua maya. La menor llora y grita sin poder defenderse.

De acuerdo con la información, la agresión se habría originado porque el funcionario no aprobaba el contenido que la niña veía en su teléfono celular, donde había recibido mensajes de afecto.

La difusión del material provocó indignación y exigencias para que se tomaran medidas inmediatas. El presidente municipal, Armin Castillo Eliodoro, anunció que Pool fue destituido de su cargo y que la menor recibió atención psicológica.

En un mensaje publicado en redes sociales, el alcalde condenó los hechos y aseguró que se notificó a las autoridades competentes para dar seguimiento legal. “No estamos de acuerdo con resolver problemas familiares mediante la violencia”, afirmó.