Destaca Sheinbaum "mucha alegría" en festejos por séptimo aniversario de la "llegada de la 4T"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 12:48:00

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que hubo “mucha alegría” en el festejo por los “siete años de la transformación”.

Además, comentó sobre el presunto “acarreo” de personas al evento multitudinario. En ese sentido, consideró que es normal la llegada de muchos autobuses, ya que un gran número de personas llegó desde diferentes puntos fuera de la Ciudad de México.

“Vinieron de toda la República, obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo, la gente se organiza, lo digo porque para cualquier comentario adicional”, indicó la gobernante.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana agradeció a todas las personas que llegaron al Zócalo capitalino y resaltó la presencia de una gran cantidad de jóvenes.

“Mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados. Muchas familias, mucha alegría”, expresó la presidenta Sheinbaum.