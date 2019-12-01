Destaca Sheinbaum "mucha alegría" en festejos por séptimo aniversario de la "llegada de la 4T"

Destaca Sheinbaum "mucha alegría" en festejos por séptimo aniversario de la "llegada de la 4T"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 12:48:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que hubo “mucha alegría” en el festejo por los “siete años de la transformación”.

Además, comentó sobre el presunto “acarreo” de personas al evento multitudinario. En ese sentido, consideró que es normal la llegada de muchos autobuses, ya que un gran número de personas llegó desde diferentes puntos fuera de la Ciudad de México.

“Vinieron de toda la República, obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo, la gente se organiza, lo digo porque para cualquier comentario adicional”, indicó la gobernante.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana agradeció a todas las personas que llegaron al Zócalo capitalino y resaltó la presencia de una gran cantidad de jóvenes.

“Mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados. Muchas familias, mucha alegría”, expresó la presidenta Sheinbaum.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pobladores de Carapan incendian motocicleta de la Guardia Civil a las afueras de la Fiscalía en Morelia
Abaten a 5 presuntos criminales durante enfrentamiento en Nuevo León; rescatan a persona plagiada
Tras volcar en vehículo particular mueren dos elementos de la Guardia Nacional y un agente de FSPE en Yuriria, Guanajuato
Encuentran sin vida a regidor de Reynosa, Tamaulipas dentro de departamento en CDMX
Más información de la categoria
Abaten a 5 presuntos criminales durante enfrentamiento en Nuevo León; rescatan a persona plagiada
El silencio de Harfuch tras la explosión en Coahuayana sacude al Plan Michoacán 
Hallan a un hombre y mujer con signos de ejecución en lote baldío del Libramiento Sur de Irapuato
Michoacán: Cumplen tres días de la desaparición del delegado del PT en Apatzingán Agustín Solorio
Comentarios