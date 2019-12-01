Destaca Sheinbaum la importancia de formar marinos con valores sólidos y vocación de servicio en el marco del 112 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz

Destaca Sheinbaum la importancia de formar marinos con valores sólidos y vocación de servicio en el marco del 112 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 22:48:08
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Alvarado, Veracruz, a 21 de abril de 2026.- En un acto cargado de simbolismo y compromiso con la nación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de Jura de Bandera de 419 cadetes navales, en el marco del 112 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, destacando la importancia de formar marinos con valores sólidos y vocación de servicio.

Durante la ceremonia, realizada en el Campo de Honor de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, la mandataria dirigió un mensaje a las y los jóvenes, a quienes exhortó a conducirse con lealtad, honestidad y amor por la patria. Indicó que México requiere elementos valientes y comprometidos, capaces de anteponer el bienestar del pueblo por encima de intereses personales, y recordó que el verdadero servicio público nace del compromiso con los demás.

Asimismo, enfatizó que la Secretaría de Marina necesita personal íntegro, disciplinado y con principios firmes, que entienda que defender al país implica también proteger a su gente, auxiliar en momentos de emergencia y contribuir al desarrollo nacional. Reiteró que la labor de la Armada de México va más allá de la seguridad, al ser una institución cercana a la población.

Como parte del acto solemne, se rindió homenaje a los héroes que defendieron la nación en 1914 y 1847, mediante el pase de lista, el toque de silencio y una salva de fusilería. Además, se reconoció a cadetes destacados con la entrega del espadín, símbolo de liderazgo y formación militar.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que del total de cadetes que juraron bandera, 179 son mujeres y 240 hombres, quienes reafirmaron su compromiso con la soberanía, la seguridad y el bienestar del país. En tanto, la cadete Alison Velázquez Reyes agradeció la presencia de la presidenta, al considerar que representa una motivación para continuar su formación bajo los principios de honor, lealtad y entrega a México.

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