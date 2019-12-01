Destaca Sheinbaum inversiones por más de 406 mil mdd; prevé panorama optimista en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 08:37:38

Ciudad de México, a 5 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo pronosticó un panorama optimista para el país en 2026 en lo que se refiere al desarrollo económico, debido a la aplicación del Plan México.

Lo anterior lo declaró durante su participación con empresarios de todo el país, en donde reconoció su papel en la atracción de nuevas inversiones y en la consolidación de proyectos estratégicos.

Además, la jefa del Ejecutivo federal destacó que la inversión pública funciona como un motor que detona la participación del capital privado y afirmó que los indicadores económicos reflejan confianza en México, entre ellos la fortaleza del peso y los niveles de inversión extranjera directa registrados en 2025.

En ese contexto, la mandataria mexicana llamó a mantener la coordinación entre el gobierno y el sector productivo para lograr crecimiento económico con bienestar social y generación de empleos de calidad.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón informó que el portafolio de inversión privada proyectado para el cierre de 2026 supera ya los 406 mil millones de dólares, resultado del trabajo de las promotoras de inversión estatales.

Asimismo, el funcionario federal detalló que actualmente se contemplan 2 mil 549 proyectos potenciales, con una estimación de 1.63 millones de empleos.