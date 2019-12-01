Destaca Sheinbaum creación de empleos durante febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 11:49:05

Ciudad de México, a 2 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a nivel nacional, en febrero pasado se crearon 157 mil 882 empleos en el país afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, explicó que la cifra anterior es sin contar los puestos de trabajo a través de plataformas digitales.

“Es un muy buen dato de la economía. Lo que más nos importa no sólo es el crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados. Es muy buena noticia para el país”, señaló la mandataria mexicana.

Por su parte, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta, el titular del IMSS, Zoé Robledo refirió que al cierre de febrero se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo totales en el país afiliados al instituto.

“Es la cifra más alta que se tenga registro para un mes de febrero y la quinta más alta mensual para cualquier mes”, afirmó el funcionario federal.