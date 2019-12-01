Destaca Sheinbaum creación de empleos durante febrero

Destaca Sheinbaum creación de empleos durante febrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 11:49:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 2 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a nivel nacional, en febrero pasado se crearon 157 mil 882 empleos en el país afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, explicó que la cifra anterior es sin contar los puestos de trabajo a través de plataformas digitales.

“Es un muy buen dato de la economía. Lo que más nos importa no sólo es el crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados. Es muy buena noticia para el país”, señaló la mandataria mexicana.

Por su parte, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta, el titular del IMSS, Zoé Robledo refirió que al cierre de febrero se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo totales en el país afiliados al instituto. 

“Es la cifra más alta que se tenga registro para un mes de febrero y la quinta más alta mensual para cualquier mes”, afirmó el funcionario federal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Amenazan de muerte a periodista de Veracruz; urgen medidas de protección
En Apatzingán, Michoacán detienen a presunto operador regional vinculado a extorsión y homicidios
Hallan prendas que serían de estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; hay un detenido
Presuntos pagos criminales ponen en la mira a fuerza especial chiapaneca; estarían en la "narconómina" del "Mencho"
Más información de la categoria
Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan; es escoltado por seguridad federal
Trump presume éxito de la operación ‘Furia Épica’ y advierte: “lo más fuerte está por venir”
Presuntos pagos criminales ponen en la mira a fuerza especial chiapaneca; estarían en la "narconómina" del "Mencho"
Coronas excéntricas marcan el funeral de “El Mencho” en Guadalajara; llegó una de "Gallo"
Comentarios