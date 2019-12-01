Despliegan a 953 elementos de fuerzas federales para auxiliar a familias afectadas en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 21:28:15

Coatzacoalcos, Veracruz, a 23 de octubre de 2026.- Las labores de rescate, evacuación y distribución de ayuda continúan en Veracruz ante las afectaciones provocadas por el frente frío número 2, por lo que 953 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E en su fase de Auxilio.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el personal desplegado dispone de 125 vehículos y tres embarcaciones para atender las emergencias y brindar apoyo a las comunidades damnificadas. Como parte de la estrategia, se instalaron cuatro centros de mando para coordinar las acciones con autoridades de los tres órdenes de gobierno y Protección Civil.

Hasta el reporte del 23 de octubre, las fuerzas federales habían evacuado a 878 personas hacia albergues temporales, mientras que otras cuatro fueron trasladadas al Hospital General de Ixhuatlán del Sureste para recibir atención médica.

En cuanto a la entrega de ayuda humanitaria, se distribuyeron mil 162 despensas, 26 mil litros de agua embotellada y 190 colchonetas para las familias afectadas por las condiciones meteorológicas.

Además, los elementos mantienen vigilancia constante de ríos y arroyos, realizan recorridos preventivos a pie y en vehículos, y retiran árboles y escombros que obstruyen caminos debido a las fuertes ráfagas de viento.

La Defensa Nacional señaló que las labores de auxilio continuarán en coordinación con las autoridades locales para proteger a la población veracruzana y contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.