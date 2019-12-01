Despiden entre dolor y reconocimiento a Roberto Castañeda en Celaya

Celaya, Guanajuato, 28 de marzo de 2026.- Con profundo dolor, su esposa Carmina e hijas, así como amigos, familiares, conocidos y compañeros de trabajo, dieron el último adiós al ingeniero y director de JAPAMI en Irapuato, Roberto Castañeda Tejeda, durante una ceremonia marcada por la tristeza y el reconocimiento a su trayectoria.

El homenaje tuvo lugar en el templo de San Francisco, donde decenas de personas se congregaron para despedir a quien fuera considerado un referente en la gestión del agua en la región. Entre arreglos florales y música de mariachi, los asistentes recordaron su legado profesional y humano.

Al término de la ceremonia oficiadada por el Obispo Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma originario de Michoacán, autoridades locales también expresaron su pesar. La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, lamentó los hechos y destacó la pérdida que representa para la administración pública.

“Es una pérdida muy lamentable, muy triste y muy dolorosa para la comunidad en general… perdimos a un gran papá, un esposo y un gran servidor público”, señaló.

Asimismo, reiteró que se mantienen en coordinación con las instancias correspondientes:

“Estamos colaborando en todo momento… lo que queremos es que se haga justicia ante un hecho tan lamentable”, expresó, sin emitir comentarios sobre posibles amenazas previas, en tanto que sus guardias de seguridad tomaban fotografías a los medios de comunicación.

Por su parte, el exalcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, visiblemente afectado recordó al ingeniero como un colaborador cercano y pieza clave en su administración.

“Un gran ser humano, entrañable amigo, servidor público ejemplar… nos dejó un gran legado y grandes enseñanzas”, afirmó.

También subrayó su impacto en el sistema hidráulico municipal:

“Queda grabado en una página de oro en la historia del municipio, porque el sistema de agua tuvo un parteaguas con su llegada”.

Castañeda Tejeda, ingeniero en computación y especialista en gestión hídrica, encabezaba JAPAMI en Irapuato y anteriormente dirigió JUMAPA en Celaya, donde impulsó proyectos de modernización y eficiencia en el servicio.

Al finalizar la ceremonia, entre aplausos y muestras de afecto, su memoria fue honrada por quienes coincidieron en que su trabajo y legado permanecerán en las instituciones y en la vida pública de la región.