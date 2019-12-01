Designan a José Antonio Cruz Medina nuevo Coordinador de Fiscales de la FGE Michoacán

Morelia, Mich., a 16 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del estado de Michoacán designó al maestro José Antonio Cruz Medina como nuevo Coordinador de Fiscales, un nombramiento que recae en uno de los perfiles con mayor trayectoria en seguridad e investigación criminal del país.

Abogado de formación, con posgrado en Derecho Civil, Maestría en Criminalística y el título de Doctor Honoris Causa, Cruz Medina ha combinado su preparación académica con una amplia trayectoria operativa. Ha ocupado cargos estratégicos como Director General de Operaciones Técnicas y Tácticas en la extinta Policía Federal, Coordinador Estatal de Seguridad en la Fiscalía de Baja California y Director en la Guardia Nacional, donde fue comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro, liderando investigaciones de campo contra grupos delictivos de alto impacto. En su último cargo, se desempeñó como Subsecretario de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

Su profesionalismo ha sido reconocido con la Mención Honorífica de la Policía Federal, además de certificaciones en inteligencia y vigilancia táctica. Su capacitación internacional incluye el Reentrenamiento del FBI en México – Capítulo México-Centro, el curso de Alta Especialización en Combate en Guerrilla Urbana y Zonas Hostiles en la Academia Europea de Seguridad (Euseca) en Polonia, y el seminario de Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia del Servicio Policial impartido por la Policía Nacional de Colombia en Bogotá.

En representación de México, ha participado en foros internacionales de alto nivel como la Cuarta Reunión Trilateral sobre Trata de Personas entre Estados Unidos, México y Canadá en Washington, D.C.; la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas (2024); la Mesa Redonda México–Estados Unidos sobre Tráfico de Armas (2023); y la 27th Annual Problem-Oriented Policing Conference en Houston, Texas.

Desde su paso por la Subsecretaría en 2022, ha impulsado estrategias basadas en investigación, inteligencia y coordinación interinstitucional. Hoy, como Coordinador de Fiscales, refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la procuración de justicia y la construcción de un Michoacán más seguro.