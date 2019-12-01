Descongelan cuentas de Rubén Rocha Moya; podrá recibir tres pensiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 08:40:22

Ciudad de México, a 13 de noviembre 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció la liberación de dos cuentas bancarias del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que permitirá al político recibir tres pensiones.

Según el trabajo del periodista Arturo Ángel, publicado en Milenio, el descongelamiento ocurrió el pasado 5 de noviembre, por orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Previamente, el morenista promovió un juicio contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, tras los señalamientos de Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa.

No obstante, en su resolución, el Tribunal rechazó retirar al exgobernador de la Lista pero instruyó liberar dos de sus cuentas bancarias, mismas en las que recibe el pago de una pensión del ISSSTE por viudez, una del IMSS por cesantía avanzada y otra de la Universidad Autónoma de Sinaloa por jubilación.

Cabe señalar que otras cuentas y recursos permanecen inhabilitados.