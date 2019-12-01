Descenderá hasta -15 grados la temperatura en algunos estados por el frente frío número 14

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2025.- Este jueves, se espera que entre el frente frío número 14, el cual ocasionará que los algunos termómetros bajen sus marcas hasta -15 grados.

De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los cinco estados del norte del país, a los que afectará más el descenso de la temperatura, son: Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora y Coahuila.

Según los pronósticos del SMN, en esta temporada invernal, habrá 48 frentes fríos en México y se espera que se alarguen hasta el mes de mayo del 2026, cuando ocurrirán los últimos 3 fenómenos meteorológicos.

Frentes fríos por mes:

Septiembre: 4

Octubre: 7

Noviembre: 2 presentados de los 6 que se esperan

Pronosticados:

Diciembre: 7

Enero: 6

Febrero: 5

Marzo: 6

Abril: 5

Mayo: 3

Ante los frentes fríos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, exhorta a la población a mantenerse abrigado y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas enfermas. En caso de salir al exterior, evitar cambios muy bruscos de temperatura, cubriendo nariz y boca, además de usar ropa térmica o de varias capas. Si se está dentro de sus casa, sellar ventanas, para evitar el paso de corrientes frías, evitar el uso de anafres o braceros en espacios cerrados, con la finalidad de evitar algún accidente o intoxicación por monóxido de carbono y consumir frutas y verduras ricas en vitamina C.