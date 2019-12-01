Descarta Sheinbaum que entrega de 37 criminales a EEUU tenga que ver con amenazas de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 12:47:15

Ciudad de México, a 21 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la entrega de 37 criminales vinculados al crimen organizado fue una “decisión soberana” tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad, con base en una solicitud del Departamento del Justicia de Estados Unidos (DOJ).

“No, no, es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral. En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que pone primero la conveniencia para México”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana descartó que la extradición masiva esté relacionada con su más reciente conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese sentido, subrayó que la decisión forma parte de los mecanismos permanentes de cooperación bilateral en materia de seguridad.

De igual forma, recalcó que este tipo de resoluciones se adoptan bajo criterios de seguridad nacional, seguridad pública y protección de la soberanía, y no como una respuesta automática a peticiones externas.

“Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad y de la política de seguridad nacional”, sostuvo la gobernante.