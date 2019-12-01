Descarta Sheinbaum acuerdo con Maru Campos para detención del ex fiscal de Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 12:48:41

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya llegado a un acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, “Maru” Campos, para encarcelar al ex fiscal general de la entidad, César “N”, acusado de traición a la patria.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana resaltó que la justicia está por encima de la política.

Además, atribuyó los rumores del presunto acuerdo con la gobernante estatal panista al “periodismo de chismes”.

“No hay más, eso es lo que hay. Nosotros no hacemos un pacto, imagínense, ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quien metes a la cárcel”, refirió la presidenta Sheinbaum.

En la previa diversos medios aseguraron que la jefa del Ejecutivo federal le habría prometido a la gobernadora Campos una embajada, luego de que concluya su mandato en Chihuahua, a cambio de iniciar investigaciones contra César “N”.