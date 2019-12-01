Descarta Defensa sobrevuelo de aeronaves extranjeras en territorio nacional

Descarta Defensa sobrevuelo de aeronaves extranjeras en territorio nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 14:50:09
Ciudad de México, a 12 de enero 2026.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla, descartó el sobrevuelo de aeronaves extranjeras en México.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal aclaró que los sobrevuelos que se han llevado a cabo en el país son de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad.

En ese sentido, el general informó que las Fuerzas Armadas de México realizan un programa de sobrevuelos estrictamente controlado.

“Se realiza un programa de sobrevuelos, hay un control muy estricto y todos estos sobrevuelos que se han realizado durante el presente mes son de las dependencias”, expuso el general secretario Trevilla.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, la presienta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó drones a EEUU para realizar sobrevuelos.

No obstante, aclaró que el uso de esos vehículos no tripulados sería solo en caso de que el Gabinete de Seguridad no contara con el equipo requerido para realizar investigaciones contra la delincuencia organizada.

Noventa Grados
