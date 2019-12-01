Desaparecen dos adolescentes durante el fin de semana en Guanajuato; activan Alerta Amber

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 07:53:05

Guanajuato, Guanajuato, 20 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber para localizar a dos adolescentes reportadas como desaparecidas durante el fin de semana en los municipios de Guanajuato capital y Salvatierra.

Se trata de Venecia Ivonne Ángeles Vargas, de 16 años, y Karen Yazmín Andrade Calderón, de 14, quienes fueron vistas por última vez los días 19 y 18 de abril, respectivamente. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Las autoridades señalaron que, debido a su edad, ambas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo que existe el riesgo de que puedan ser víctimas de algún delito. Por ello, hicieron un llamado a la población para colaborar con cualquier información que permita ubicarlas.

Venecia Ivonne fue vista por última vez en el municipio de Guanajuato. Mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión regular, tiene cabello castaño claro lacio y ojos café claro. Como referencia, vestía una playera blanca con letras negras, bermuda negra y tenis rosas con detalles en amarillo y verde.

En el caso de Karen Yazmín, su desaparición ocurrió en el municipio de Salvatierra. La menor mide cerca de 1.70 metros, es de complexión delgada, con cabello castaño oscuro lacio y ojos café oscuro. Como seña particular, presenta un lunar dentro del ojo derecho.

La Fiscalía reiteró que cualquier dato puede ser clave para su localización, por lo que pidió a la ciudadanía comunicarse a los canales oficiales de emergencia en caso de contar con información.